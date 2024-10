Mo: Fratoianni, 'orrore strage Hamas non può essere dimenticata' (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "L'orrore della strage di donne, uomini, bambini e anziani trucidati solo perché israeliani e compiuta un anno fa da Hamas non può essere dimenticata. L'insensata vendetta del governo Netanyahu non ha riportato a casa gli ostaggi, che devono essere liberati, ha provocato un'ecatombe che lascia senza fiato con oltre 40mila civili ammazzati e oltre 100mila feriti colpevoli solo di essere palestinesi". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs. "Con l'intero Medio Oriente - prosegue il leader di Sinistra italiana - sull'orlo del baratro, incendiato dal fanatismo religioso islamista e dal fanatismo di una destra israeliana che vuole in questo modo perpetuare il proprio potere. Fermatevi. Liberoquotidiano.it - Mo: Fratoianni, 'orrore strage Hamas non può essere dimenticata' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "L'delladi donne, uomini, bambini e anziani trucidati solo perché israeliani e compiuta un anno fa danon può. L'insensata vendetta del governo Netanyahu non ha riportato a casa gli ostaggi, che devonoliberati, ha provocato un'ecatombe che lascia senza fiato con oltre 40mila civili ammazzati e oltre 100mila feriti colpevoli solo dipalestinesi". Lo afferma Nicoladi Avs. "Con l'intero Medio Oriente - prosegue il leader di Sinistra italiana - sull'orlo del baratro, incendiato dal fanatismo religioso islamista e dal fanatismo di una destra israeliana che vuole in questo modo perpetuare il proprio potere. Fermatevi.

