Canberra, 7 ott. (Adnkronos) - Il primo ministro Australiano ha condannato l'attacco di Hamas del 7 ottobre. Anthony Albanese ha detto che è stato un giorno che porta con sé un "dolore terribile" e che il suo governo condanna "inequivocabilmente" l'attacco di Hamas contro Israele di un anno fa. Albanese ha aggiunto che dopo l'attacco, gli ebrei Australiani hanno "sentito le fredde ombre dell'antisemitismo estendersi fino ai giorni nostri" e che "non c'è posto in Australia per la discriminazione contro le persone di qualsiasi fede". Il primo ministro, che non ha menzionato la guerra di Israele a Gaza, ha anche affermato che "ogni vita innocente conta" e che "il numero di civili che hanno perso la vita è una tragedia devastante".

Mo: Australia condanna il 7/10, 'non c'è posto per la discriminazione'

