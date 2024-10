Ilfattoquotidiano.it - Migranti, ong contro Frontex. “La Corte di giustizia Ue impedisca all’agenzia di segnalare le imbarcazioni alla guardia costiera libica”

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Le organizzazioni non governative Front-Lex e Refugees in Libya hanno presentato un’azione legale– l’agenzia europea per la sorveglianza delle frontiere terrestri e marittime – presso ladidell’Unione Europea. Entrambe sostengono che la fornitura da parte didi informazioni sulla posizione delledeinel Mediterraneo centrale– di fatto in mano alle milizie armate già accusate traffico di esseri umani – sia illegittima ai sensi del diritto dell’UE. Pertanto Front-Lex e Refugees in Libya chiedono che laordini adi cessare di inviare queste informazioni agli enti libici. L’azione legale è stata presentata a nome di un richiedente asilo sudanese bloccato in Libia dal suo rappresentante, l’avvocato Francesco Gatta, e potrebbe avere implicazioni sia per Italia che per Malta.