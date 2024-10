Mi resterà impresso il bacio della mamma mentre lo abbracciava Lo ricorderò per i tanti consigli che mi ha dato | il ristoratore Sergio Dussin ricorda Sammy Basso

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) “Se ne va un grandissimo amico, una persona che, nonostante la malattia, ti portava tanta positività nella vita, dandoti queinecessari ad affrontare i problemi quotidiani”. A dirlo, con la voce rotta dall’emozione, è, titolare di villa Razzolin Loredan di Asolo, nel trevigiano, dove sabato 5 ottobre si è spento, stroncato da un malore improvviso. “Quello che mi più mi è rimastoè stato il– racconta ilal Corriere Veneto -, che lo teneva avvolto in una coperta. Mi sono inginocchiato di fianco e a lei e al papà e, parlando con loro, ho detto che dovrà per sempre ringraziareper iche mi ha”. Un rapporto speciale quello che legava, nato diciotto anni prima,”quando lui ancora andava a scuola e veniva con i genitori a mangiare da me – spiega, commosso -.