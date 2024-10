Ilfattoquotidiano.it - McLaren W1, la nuova hypercar ibrida di Woking va (quasi) come una monoposto di F1 – FOTO

(Di lunedì 7 ottobre 2024) È un’eredità pesante quella che raccoglie la W1: si chiama così l’ultimadella, “figlia e nipote” di leggende su quattro ruotela P1 del 2013 e la F1 del 1993 (quest’ultima concepita dal genio di Gordon Murray). Ovvero i punti più alti dell’automobilismo Made in UK (e più precisamente a) sotto il profilo dell’innovazione tecnologica. E la W1 non smentisce le attese, traghettando su strada prestazioni che poco hanno da invidiare a quelle di unadi Formula 1. Confronto esagerato? Nemmeno troppo: la W1 raggiunge i 300 km/h con partenza da fermo in 12,7 secondi, tocca i 100 km/h in 2,7 secondi e i 200 km/h in 5,8 secondi; e la velocità massima è di 350 km/h. Autolimitati elettronicamente (!). Numeri figli di una meccanica esasperata: a spingere la W1, infatti, c’è un motore V8 biturbo di 4 litri abbinato a un powetrain elettrico.