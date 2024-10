Lezione di Cruciani ai proPal: "Danni e feriti e si indignano per qualche manganello..." (Di lunedì 7 ottobre 2024) Giuseppe Cruciani ha smontato il vittimismo dei gruppi pro-Palestina che dopo aver assaltato le forze dell'ordine si sono lamentati per la risposta delle cariche Ilgiornale.it - Lezione di Cruciani ai proPal: "Danni e feriti e si indignano per qualche manganello..." Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Giuseppeha smontato il vittimismo dei gruppi pro-Palestina che dopo aver assaltato le forze dell'ordine si sono lamentati per la risposta delle cariche

