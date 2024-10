L’ex moglie di Keita Baldé si racconta tra divorzio e tradimento | Avevo vergogna non me lo meritavo

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Simona Guatieri, exdi, ha rilasciato un’intervista a Fanpage.it,ndo ildel marito con Wanda Nara: “Vivevamo a Mosca, ma io ero a Milano perché lui era in ritiro a Dubai. Sarei dovuta rientrare a Mosca, ma non ci tornai perché seppi dell’incontro. Negli anni ho chiuso un po’ gli occhi e le orecchie. Sono sempre andata avanti, spendendo comunque belle parole per lui. Con presunzione dico che nontutto questo. Ho sempre pensato alla casa, ai bambini. Ho smesso di lavorare per lui. Nondi finire nella bocca di questa gente o di ricevere questo trattamento da mio marito. Oltretutto, la persona che mi ha causato tutto questo non mi ha teso una mano, non ha protetto me e i miei figli. Non c’è stato umanità da parte sua“. La donna ha poito: “Ho cercato di mettere sotto al tappeto questa situazione.