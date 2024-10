LeBron James, l’ultimo record è storico: in campo con il figlio Bronny in Nba con la maglia dei Los Angeles Lakers (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il momento e la foto che tutti stavano aspettando è arrivato. Per la prima volta nell’Nba, padre e figlio sullo stesso campo, nella stessa squadra: LeBron e Bronny James hanno condiviso un momento unico con la maglia dei Los Angeles Lakers. All’inizio del secondo quarto – nel corso della partita di preseason contro i Phoenix Suns – James Jr. ha voluto rendere indimenticabile il giorno del 20esimo compleanno con l’ingresso in campo più atteso della serata. Al momento del cambio, il pubblico dell’Acrisure Arena di Palm Desert si è scaldato e tutte le telecamere si sono spostate su di loro. Quattro minuti sono bastati per fare la storia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bleacher Report (@bleacherreport) LeBron James: “Per un padre significa tutto”Time flies (il tempo vola). Ilfattoquotidiano.it - LeBron James, l’ultimo record è storico: in campo con il figlio Bronny in Nba con la maglia dei Los Angeles Lakers Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il momento e la foto che tutti stavano aspettando è arrivato. Per la prima volta nell’Nba, padre esullo stesso, nella stessa squadra:hanno condiviso un momento unico con ladei Los. All’inizio del secondo quarto – nel corso della partita di preseason contro i Phoenix Suns –Jr. ha voluto rendere indimenticabile il giorno del 20esimo compleanno con l’ingresso inpiù atteso della serata. Al momento del cambio, il pubblico dell’Acrisure Arena di Palm Desert si è scaldato e tutte le telecamere si sono spostate su di loro. Quattro minuti sono bastati per fare la storia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bleacher Report (@bleacherreport): “Per un padre significa tutto”Time flies (il tempo vola).

