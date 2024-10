Formiche.net - La fragilità di Khamenei, tra retorica e crisi del regime. Scrive Ghzal Afshar

Leggi tutta la notizia su Formiche.net

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Nel sermone molto atteso durante la preghiera del venerdì del 4 ottobre, il leader supremo iraniano Aliha tenuto un discorso che, nonostante i tentativi deldi presentarlo come una dimostrazione di forza, ha rivelato la sua profonda ansia per il futuro della strategia regionale. Mentre i media di Stato hanno evidenziato la sua duracontro Israele, sono state soprattutto le parole non pronunciate a far emergere un senso di isolamento. Sentendosi sempre più solo,ha lanciato un appello disperato al sostegno di altre nazioni. “La Ummah, la comunità islamica, ha sofferto molto a causa delle politiche delle potenze arroganti, ma oggi è un giorno di risveglio per i musulmani”, ha dichiarato, facendo riferimento a un nemico comune che, secondo lui, tutte le nazioni musulmane devono affrontare.