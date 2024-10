Johnson decente ma Solanke povero (Di lunedì 7 ottobre 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Foto di Bryn Lennon/Getty Images. Brighton e Hove Albion hanno posto fine alla serie di cinque vittorie consecutive degli Spurs. Con una serie eccellente, inclusa una vittoria per 3-0 sul Manchester United lo scorso fine settimana, i Lilywhites di Ange Postecoglou sono arrivati ??alla partita di Premier League di domenica pomeriggio all’AMEX Stadium come una delle squadre più in forma del paese. Tuttavia, con una prestazione memorabile, i Seagulls di Fabian Hurzeler hanno completato una straordinaria rimonta assicurandosi che tutti e tre i punti rimanessero sulla costa meridionale. (Di lunedì 7 ottobre 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Foto di Bryn Lennon/Getty Images. Brighton e Hove Albion hanno posto fine alla serie di cinque vittorie consecutive degli Spurs. Con una serie eccellente, inclusa una vittoria per 3-0 sul Manchester United lo scorso fine settimana, i Lilywhites di Ange Postecoglou sono arrivati ??alla partita di Premier League di domenica pomeriggio all’AMEX Stadium come una delle squadre più in forma del paese. Tuttavia, con una prestazione memorabile, i Seagulls di Fabian Hurzeler hanno completato una straordinaria rimonta assicurandosi che tutti e tre i punti rimanessero sulla costa meridionale. (Justcalcio.com)

