Il Consiglio comunale per scegliere il luogo da dedicare a Zacchetti (Di lunedì 7 ottobre 2024) Una seduta del Consiglio per dedicare un luogo della città a Ermanno Zacchetti, il sindaco scomparso a luglio dopo un tumore. Vivere Cernusco, all’opposizione, aveva già avanzato una proposta qualche settimana fa: intitolare al primo cittadino il centro sportivo di via Boccaccio, "dove si praticano diverse discipline e anche il ciclismo che lui amava tanto", spiega il capogruppo Girdano Marchetti. All’ordine del giorno c’è solo questo punto: un ultimo omaggio alla memoria dell’amministratore che ha lasciato il segno. La minoranza si era detta pronta a discutere alternative, sarà l’aula a decidere il posto più adatto a ricordare il politico del Pd. Bar.Cal. (Di lunedì 7 ottobre 2024) Una seduta delperundella città a Ermanno, il sindaco scomparso a luglio dopo un tumore. Vivere Cernusco, all’opposizione, aveva già avanzato una proposta qualche settimana fa: intitolare al primo cittadino il centro sportivo di via Boccaccio, "dove si praticano diverse discipline e anche il ciclismo che lui amava tanto", spiega il capogruppo Girdano Marchetti. All’ordine del giorno c’è solo questo punto: un ultimo omaggio alla memoria dell’amministratore che ha lasciato il segno. La minoranza si era detta pronta a discutere alternative, sarà l’aula a decidere il posto più adatto a ricordare il politico del Pd. Bar.Cal. (Ilgiorno.it)

Ilgiorno.it - Il Consiglio comunale per scegliere il luogo da dedicare a Zacchetti

Finanziamento a Metanoia, l'opposizione non molla: "Il luogo del dibattito è il consiglio comunale, non i social" - l'opposizione non molla e torna a parlare del Finanziamento all'associazione Metanoia, di cui è membro l'assessore Costanza Spera, in occasione dei festeggiamenti per San Lorenzo per organizzare due eventi. "Come molti perugini – spiegano in una nota i consiglieri di opposizione - abbiamo... (Perugiatoday.it)

Il consiglio comunale per scegliere il luogo da dedicare a Zacchetti - Una seduta del consiglio per dedicare un luogo della città a Ermanno Zacchetti, il sindaco scomparso a luglio dopo ...(ilgiorno.it)

Comunicato Stampa: consiglio approva il PdL 294 di modifica della disciplina per la protezione della fauna selvatica - Giornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro!(giornaledibrescia.it)

Ecco "Il consiglio in Comune". I due anni mezzo di Turbanti - Il volume "Il consiglio in Comune" racconta i primi due anni e mezzo del mandato del presidente Fausto Turbanti a Grosseto, evidenziando le attività svolte per favorire la partecipazione e la traspare ...(lanazione.it)