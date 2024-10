Girone B Colpaccio Desenzano Arconate ancora a zero

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 7 ottobre 2024)(Brescia) Vittoria e sorpasso. Ilsi aggiudica il big match contro la Varesina e le soffia il posto di leader della classifica. Unici a rimanere imbattuti, i gardesani hanno ora 17 punti: +1 dai rossoblù che condividono il secondo posto con Ospitaletto e Sant’Angelo. Decisivo il rigore di Battistini. Ospitaletto che ha pareggiato con il Sangiuliano City: sotto di due reti per le marcature di Vassallo e Cogliati, i bresciani hanno risposto con Panatti e Peli. Il Sant’Angelo ha invece archiviato la pratica Fanfulla imponendosi sul terreno amico per 2-0 con la doppietta di Pollio e lasciando il "guerriero" in situazione critica.