Furto di identità e bollette, è allarme: cosa (non) fare per evitare la trappola (Di lunedì 7 ottobre 2024) Le bollette che paghiamo sono oggettivamente alte, eppure ci sono persone che hanno pagato o pagano anche per contratti mai firmati. Come è possibile? Si chiama, oramai è noto, "Furto d'identità" e ce ne siamo occupati anche in passato, ma i malviventi sono sempre in agguato, con nuove trovate o varianti delle vecchie truffe. L'ultimo allarme giunge da Codacons Umbria, che riporta dei casi che paiono quasi inverosimili per quanto sono eclatanti. Vediamo cosa sta succedendo. Segnalazioni da tutta Italia È il caso della donna di Perugia che si è vista recapitare delle bollette a nome suo in cui lei risultava titolare di un'utenza di Bologna. Un altro cittadino umbro, invece, ha visto dirottato il proprio bonifico.

