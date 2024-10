Esposto dopo 12 anni Il coperchio dell’antico sarcofago allo Spaziocultura

(Di lunedì 7 ottobre 2024) A 12dal suo primo avvistamento, eun lungo iter di pulitura e restauro, si alza finalmente il sipario suldi epoca tardo romana rinvenuto nelle campagne di Sesto Ulteriano attigue alla tangenziale Ovest, alla periferia di San Giuliano. Ieri alle 15, alla presenza delle autorità cittadine e nell’ambito di "Festa in Città", l’inaugurazione del manufatto nei locali dellodi piazza Vittoria, dove d’ora in poi il reperto resterà, per offrirsi alla vista di tutti gli interessati. Era il 2012 quando Maurizio Bramini, attuale presidente di Italia Nostra Sud-Est Milanese, fece la singolare scoperta, imbattendosi in una strana cuspide, che riaffiorava in parte dal terreno. (Ilgiorno.it)