Duvan Zapata, il responso sull’infortunio è gravissimo: tripla lesione e stagione finita (Di lunedì 7 ottobre 2024) Duvan Zapata ha chiuso anticipatamente la sua stagione. L'attaccante colombiano ha riportato un serio infortunio al ginocchio nel match con l'Inter. L'attaccante del Torino starà fuori molto a lungo. Fanpage.it - Duvan Zapata, il responso sull’infortunio è gravissimo: tripla lesione e stagione finita Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)ha chiuso anticipatamente la sua. L'attaccante colombiano ha riportato un serio infortunio al ginocchio nel match con l'Inter. L'attaccante del Torino starà fuori molto a lungo.

