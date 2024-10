Iltempo.it - Di Maio piomba nella faida M5s: "Con me al 33% e ora...", scalata in vista?

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Tra i due litiganti Grillo e Conte spunta il proverbiale terzo, ossia Luigi Di, l'ex capo politico finito a fondare un suo partito, Impegno civico, ma poi salvato dall'Europa che lo ha spedito come inviato speciale dell'Ue nel Golfo Persico. Ma il mandato scade tra qualche mese, per la precisione il 28 febbraio 2025, e così l'ex ministro degli Esteri torna in gran carriera a occuparsi delle beghe pentastellate, alimentando i sospetti di un ritorno nell'agone grillino. "È una questione di potere ed è incredibile, perchè Grillo dovrebbe essere l'azionista e Conte l'amministratore delegato, se vogliamo usare un termine aziendale. Ma lo stipendio di Grillo dipende da Conte, e invece dovrebbe essere viceversa", dice Diospite di A casa di Maria Latella in onda martedì 8 ottobre su Rai3 alle 23.