Davide Piccinali ritrovato a Vicenza | il protocollo Rimpi e gli alert in hotel ecco come è stato localizzato

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Milano – Stando a quanto emerso, l'attivazione del, che consente di localizzare il telefono di una persona che potrebbe essere in pericolo di vita, ha consentito alla polizia di rintracciare lo smartphone dinella zona di Segrate. Da lì nel weekend sono partite le ricerche degli agenti, insieme ai carabinieri della Compagnia di San Donato, ma del 39enne specializzando del San Raffaele non c'era traccia: con ogni probabilità, il medico ha disattivato il cellulare e l'ha abbandonato nel Comune al confine con Milano. Nel frattempo, le generalità dello scomparso sono state inserite nel software delle forze dell'ordine che manda unnel caso la persona da individuare si registri in un albergo. In dueIl sistema ha segnalato la presenza diin undi, ma all'arrivo delle forze dell'ordine l'uomo se n'era già andato.