Iodonna.it - Dai vocali alle foto: che cosa non pubblicare nei gruppi WhatsApp dei genitori. E come resistere alla tentazione di cancellarsi ridendoci su

Leggi tutta la notizia su Iodonna.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) L’anno scolastico è ormai entrato nel vivo e così anche le chat di classe, altrimenti dette chat dei. Oppure, ahinoi, chat delle mamme, ché i papà coinvolti sono ancora un’eccezione. Chi non è in una di queste chat difficilmente può capire, e per chi invece ne fa parte la loro criticità ènota. Da strumento utile a trasferire informazioni utili e basiche e strettamente di interesse scolastico, questidi discussione sudiventano troppo spesso altro. Per esempio, a seconda del periodo dell’anno, dell’umore dei partecipanti, dello schiribizzo del momento, possono trasformarsi in: contenitori di lamentele su educatori e insegnanti. Bacheche di inviti al mercatino o al laboratorio creativo. Bollettini medici su pedicolosi, ossiuri, virus e vari. Gry didei figli propri e altrui.