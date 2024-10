Criticità Ausl Romagna, la Cgil: "La sanità deve essere la priorità del Governo e non solo delle regioni" (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’Ausl della Romagna, nonostante gli importanti investimenti sul personale effettuati e in essere, resi possibili tramite progettualità e condivisione anche con risorse in capo alla contrattazione, non ne è esente dalla crescente necessità di personale considerato i nuovi servizi determinate da Riminitoday.it - Criticità Ausl Romagna, la Cgil: "La sanità deve essere la priorità del Governo e non solo delle regioni" Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’della, nonostante gli importanti investimenti sul personale effettuati e in, resi possibili tramite progettualità e condivisione anche con risorse in capo alla contrattazione, non ne è esente dalla crescente necessità di personale considerato i nuovi servizi determinate da

Romagna Welfare 2024 : Un Successo di Innovazione e Sostenibilità per il Benessere Aziendale - Si è appena conclusa l'edizione 2024 di Romagna Welfare (RW24), l’evento tenutosi presso Cesena Fiera e divenuto ormai un punto di riferimento per il mondo del Welfare Aziendale in Romagna. Rw24 ha messo al centro il dialogo tra imprese, lavoratori e comunità locali passando anche per il settore. ... (Cesenatoday.it)

Alluvione in Emilia Romagna : ecco perché la soluzione non può essere un'Assicurazione privata - La nostra Costituzione attribuisce allo Stato il dovere di garantire la sicurezza ambientale. Devolvere questo compito ai singoli cittadini, come propone il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, equivale a dire: «Italiani, arrangiatevi!». (Vanityfair.it)

MotoGP GP Emilia Romagna - Martin : “Importante essere costante - vincere non sarà facile” - Sicuramente abbiamo già una base su cui lavorare e sentiamo maggiore sicurezza: il problema è che questa condizione vale per tutti gli altri piloti“. Con il team dobbiamo preparare meglio alcune situazioni prima della gara. Sono queste le parole dello scudiero Prima Pramac Jorge Martin nel corso ... (Sportface.it)