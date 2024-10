Con i Maneskin è tutto ok siamo amici come prima È un Erasmus! | Damiano David a Che Tempo Che Fa

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024)ha presentato a “CheChe Fa” l’intenso brano inedito “Silverlines“, che segna il suo debutto da solista. Il brano è il frutto della collaborazione con il cantautore e produttore inglese Labrinth, che ne ha curato anche la produzione. “Dopo tanti anni, avevo la necessità di esprimere un lato diverso di me.- ha dettoa Fabio Fazio – Un lato che avevo tenuto nascosto. Ho capito che per me l’amore è un punto di partenza e non un punto d’arrivo. Ho voluto riprovare a ricostruirepartendo da quello”- Naturalmente la domanda su cosa ne sarà deiera d’obbligo, sopratperché anche Victoria si è lanciata in un progetto da solista. La riposta del cantante tranquillizza ancora una volta i fan della band: “Èok,. È un!”.