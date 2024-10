Cibo di strada l’omaggio a Giordani

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Si è chiuso col solito rodatissimo successo il Festival Internazionale deldiorganizzato da Confesercenti Ravenna Cesena e da Slow Food, che se non ha raggiunto nuovi record di presenze durante il weekend che ha animato piazza della Libertà, lo deve soltanto alle incerte condizioni meteo che soprattutto venerdì hanno limitato l’afflusso degli avventori. Le cucine hanno in ogni caso lavorato sempre a pieno regime, in particolare sabato sera e per tutta la giornata di domenica, quella che ha chiuso l’edizione 2024 in uno scenario di tavoli gremititi e prelibatezze da tutto il mondo sfornate a raffica. I visitatori si sono in ogni caso contati nell’ordine delle svariate decine di migliaia. (Ilrestodelcarlino.it)