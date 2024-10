Cartiere, tagli choc: "Faremo qualsiasi cosa per ridurre al minimo la chiusura di Giano" (Di lunedì 7 ottobre 2024) Esuberi Fedrigoni, è il giorno della mobilitazione ma anche della vicinanza delle istituzioni. Stamattina alle 10,30 il picchetto dei lavoratori (in sciopero per otto ore) sotto la Regione Marche mentre i sindacalisti incontreranno l’assessore regionale al Lavoro Stefano Aguzzi. Intanto il gruppo Fedrigoni fa sapere che "le 195 persone impattate dalla chiusura di Giano includono lavoratori sia dipendenti sia somministrati e coinvolgono esclusivamente gli stabilimenti di Fabriano e Rocchetta. Gli altri siti produttivi e di trasformazione delle Marche, Castelraimondo e Pioraco (sul mondo carta) e Sassoferrato (sulle etichette), non sono coinvolti dalla decisione. (Di lunedì 7 ottobre 2024) Esuberi Fedrigoni, è il giorno della mobilitazione ma anche della vicinanza delle istituzioni. Stamattina alle 10,30 il picchetto dei lavoratori (in sciopero per otto ore) sotto la Regione Marche mentre i sindacalisti incontreranno l’assessore regionale al Lavoro Stefano Aguzzi. Intanto il gruppo Fedrigoni fa sapere che "le 195 persone impattate dalladiincludono lavoratori sia dipendenti sia somministrati e coinvolgono esclusivamente gli stabilimenti di Fabriano e Rocchetta. Gli altri siti produttivi e di trasformazione delle Marche, Castelraimondo e Pioraco (sul mondo carta) e Sassoferrato (sulle etichette), non sono coinvolti dalla decisione. (Ilrestodelcarlino.it)

Ilrestodelcarlino.it - Cartiere, tagli choc: "Faremo qualsiasi cosa per ridurre al minimo la chiusura di Giano"

Beko e Cartiere, cresce la preoccupazione per i tagli - Auspico che la questione possa risolversi nel prossimo tavolo non ancora convocato per riuscire a dare tranquillità ai lavoratori e alle famiglie che lavorano alla Beko". "Alla multinazionale – evidenzia Pierpaolo Pullini per la Fiom - chiediamo di investire sull’Italia che deve avere un ruolo ... (Ilrestodelcarlino.it)

cartiere, tagli choc: "Faremo qualsiasi cosa per ridurre al minimo la chiusura di Giano" - Il gruppo Fedrigoni: "Solo gli stabilimenti di Fabriano e Rocchetta". Oggi sciopero di 8 ore e picchetto in Regione. Il caso in Parlamento.(ilrestodelcarlino.it)

tagli alle cartiere, sciopero. Picchetto sotto la Regione. Acquaroli scrive al ministro Urso - Lunedì astensione dal lavoro per 8 ore dopo un’assemblea a Fabriano, Pioraco, Rocchetta e Castelraimondo del gruppo Fedrigoni. Il governatore: "Siamo molto preoccupati".(ilrestodelcarlino.it)