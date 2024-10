Career day 2024, torna a Roma Tor Vergata per sognare il futuro professionale (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – torna il Career day Campus&leaders&talents, un’iniziativa capace di far avvicinare le nuove generazioni studentesche al mondo del lavoro, con un approccio reale alle dinamiche con confronto in svariati settori professionali. Mercoledì 16 ottobre 2024, tra le ore 10 e le 17, nel piazzale del Rettorato dell’università di Roma Tor Vergata, le aziende incontrano L'articolo Career day 2024, torna a Roma Tor Vergata per sognare il futuro professionale proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) –ilday Campus&leaders&talents, un’iniziativa capace di far avvicinare le nuove generazioni studentesche al mondo del lavoro, con un approccio reale alle dinamiche con confronto in svariati settori professionali. Mercoledì 16 ottobre, tra le ore 10 e le 17, nel piazzale del Rettorato dell’università diTor, le aziende incontrano L'articolodayTorperilproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

