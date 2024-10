Camila Giorgi torna a parlare: “Non sono sparita, volevo cambiare vita. E sui problemi fiscali e del vaccino dico…” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Camila Giorgi torna a parlare dopo quanto si è detto e scritto sul suo conto, in conseguenza della notizia del suo ritiro agonistico del maggio scorso. Una comunicazione particolare che, nei fatti, non c’è stata ed emersa solo perché Camila faceva parte dell’elenco di quei giocatori che non avrebbero più risposto alle necessità dei controlli antidoping perché ritirati. Posteriormente a ciò, altre situazioni molto poco chiare: dalle criticità legate alla fiscalità alla questione del vaccino anti-Covid, con accuse piuttosto importanti. Ne ha parlato l’ex giocatrice nell’intervista concessa a Verissimo su Canale 5 HD. Giorgi ha sottolineato in primis di non essere sparita: “Questa è la versione che hanno raccontato. Io non sono mai sparita. volevo fare pure un discorso di addio a Parigi. Invece la notizia è uscita prima. A maggio mi sono svegliata e ho deciso di smetterla. Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)dopo quanto si è detto e scritto sul suo conto, in conseguenza della notizia del suo ritiro agonistico del maggio scorso. Una comunicazione particolare che, nei fatti, non c’è stata ed emersa solo perchéfaceva parte dell’elenco di quei giocatori che non avrebbero più risposto alle necessità dei controlli antidoping perché ritirati. Posteriormente a ciò, altre situazioni molto poco chiare: dalle criticità legate allatà alla questione delanti-Covid, con accuse piuttosto importanti. Ne ha parlato l’ex giocatrice nell’intervista concessa a Verissimo su Canale 5 HD.ha sottolineato in primis di non essere: “Questa è la versione che hanno raccontato. Io nonmaifare pure un discorso di addio a Parigi. Invece la notizia è uscita prima. A maggio misvegliata e ho deciso di smetterla.

