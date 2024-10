Berrettini va avanti di un set, poi Rune esce alla distanza: finisce il cammino a Shanghai (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dopo due giorni di attesa, per Matteo Berrettini non arriva il colpo di mano al Masters 1000 di Shanghai. Il danese Holger Rune rimonta di nuovo il romano, come già a Cincinnati, e s’impone per 4-6 6-4 6-3 al termine di un match anche abbastanza rapido, chiuso in appena meno di due ore. Per il vincitore ora una sfida tutta giovane con il ceco Jiri Lehecka. Nel primo set di brividi ce ne sono relativamente pochi, anche perché i due, al servizio, tendono a lasciare decisamente poco margine. Fino al 4-4, del resto, si contano appena quattro punti persi alla battuta da Berrettini e due da Rune. Improvvisamente il danese si disunisce completamente, va sotto 15-40, trova una gran seconda e una prima al centro, ma finisce per farsi il break da solo. Matteo ringrazia ed è 6-4 nel giro di poco tempo. Nel secondo parziale, se possibile, i brividi sono ancora minori rispetto a quello d’apertura. Oasport.it - Berrettini va avanti di un set, poi Rune esce alla distanza: finisce il cammino a Shanghai Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dopo due giorni di attesa, per Matteonon arriva il colpo di mano al Masters 1000 di. Il danese Holgerrimonta di nuovo il romano, come già a Cincinnati, e s’impone per 4-6 6-4 6-3 al termine di un match anche abbastanza rapido, chiuso in appena meno di due ore. Per il vincitore ora una sfida tutta giovane con il ceco Jiri Lehecka. Nel primo set di brividi ce ne sono relativamente pochi, anche perché i due, al servizio, tendono a lasciare decisamente poco margine. Fino al 4-4, del resto, si contano appena quattro punti persibattuta dae due da. Improvvisamente il danese si disunisce completamente, va sotto 15-40, trova una gran seconda e una prima al centro, maper farsi il break da solo. Matteo ringrazia ed è 6-4 nel giro di poco tempo. Nel secondo parziale, se possibile, i brividi sono ancora minori rispetto a quello d’apertura.

LIVE Berrettini-Rune 6-4 4-6 4-6 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : il danese rimonta nuovamente l’azzurro - L’azzurro è alla ricerca di risposte importanti dopo l’infortunio rimediato a Tokyo. 30-0 Ed arriva anche l’ottavo ACE dell’italiano. 0-30 Matteo gioca un velenoso rovescio in back incrociato e manda in tilt l’avversario. 7:56 Non ci sono che due persone sulle tribune del Grandstand 2, dove al ... (Oasport.it)

Masters 1000 Shanghai 2024 : Berrettini lotta ma cede - vince Rune in rimonta in tre set - The post Masters 1000 Shanghai 2024: Berrettini lotta ma cede, vince Rune in rimonta in tre set appeared first on SportFace. Il tennista romano è infatti uscito sconfitto in rimonta dal confronto con Holger Rune, che ha trionfato con il punteggio di 4-6 6-4 3-6 in un’ora e 59 minuti di gioco. ... (Sportface.it)

LIVE – Berrettini-Rune 6-4 4-6 3-6 - secondo turno Masters 1000 Shanghai 2024 : RISULTATO in DIRETTA - . Il live e la diretta testuale di Berrettini-Rune, incontro valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Shanghai 2024 (cemento outdoor). Sul suo cammino adesso c’è l’esuberante danese, dodicesima forza del tabellone e beneficiario di un bye al debutto. I due giocatori sono pianificati come ... (Sportface.it)