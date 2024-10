Auto elettrica prende fuoco nel garage. Casa distrutta dalle fiamme: “Perché può succedere” (VIDEO) (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un’Auto elettrica ha preso fuoco in un garage a causa del contatto del mezzo con l’acqua. La notizia arriva dagli Stati Uniti e l’allarme è stato lanciato dalle Autorità, in particolare dal governatore della Florida, Ron DeSantis, il quale ha invitato i proprietari dei veicoli elettrici a parcheggiarli in luoghi sicuri. Le Autorità hanno anche diffuso un VIDEO, registrato dalla telecamera di sicurezza di una famiglia, in cui si vede la loro Auto elettrica che prende fuoco mentre si trova parcheggiata nel garage di loro proprietà L’incendio provocato dall’Auto elettrica ha distrutto il garage per poi arrivare alla Casa, completamente distrutta dalle fiamme. Fortunatamente, anche se in quel momento nove persone si trovavano all’interno dell’abitazione, non sono stati registrati feriti. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un’ha presoin una causa del contatto del mezzo con l’acqua. La notizia arriva dagli Stati Uniti e l’allarme è stato lanciatorità, in particolare dal governatore della Florida, Ron DeSantis, il quale ha invitato i proprietari dei veicoli elettrici a parcheggiarli in luoghi sicuri. Lerità hanno anche diffuso un, registrato dalla telecamera di sicurezza di una famiglia, in cui si vede la lorochementre si trova parcheggiata neldi loro proprietà L’incendio provocato dall’ha distrutto ilper poi arrivare alla, completamente. Fortunatamente, anche se in quel momento nove persone si trovavano all’interno dell’abitazione, non sono stati registrati feriti.

