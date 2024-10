Ascolti tv, Cento, La Rosa della vendetta, Le Iene, Che tempo che fa | Dati Auditel, domenica 6 ottobre 2024 (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ascolti tv di domenica 6 ottobre 2024: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Cento” contro “La Rosa della vendetta“. Chi ha vinto la sfida relativa agli Ascolti tv di ieri sera, domenica 6 ottobre 2024? Ecco i Dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Cento vs La Rosa della vendetta. Auditel ieri sera, domenica 6 ottobre 2024 Sfida Rai1 e Canale 5: “Cento” contro “La Rosa della vendetta”. Chi ha vinto? Rai 1: Cento, lo spettacolo-evento per i 100 anni del servizio pubblico ha intrattenuto o0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share. Su Rai 2: 9-1-1: Lone Star, la serie televisiva statunitense, spin-off del procedural drama 9-1-1, creata da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear ha coinvolto 0.000. Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)tv di: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “” contro “La“. Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera,? Ecco iprima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.tv, ieri sera:vs Laieri sera,Sfida Rai1 e Canale 5: “” contro “La”. Chi ha vinto? Rai 1:, lo spettacolo-evento per i 100 anni del servizio pubblico ha intrattenuto o0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share. Su Rai 2: 9-1-1: Lone Star, la serie televisiva statunitense, spin-off del procedural drama 9-1-1, creata da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear ha coinvolto 0.000.

Superguidatv.it - Ascolti tv, Cento, La Rosa della vendetta, Le Iene, Che tempo che fa | Dati Auditel, domenica 6 ottobre 2024

Ascolti tv del 6 ottobre, Cento contro La rosa della vendetta - Ma chi ha vinto la corsa allo share del 6 ottobre? Vediamo tutti i dati. Al Palazzo dei Congressi, dove si è tenuto lo show che ha visto avvicendarsi i programmi del primo secolo di servizio pubblico, anche un’ospite d’eccezione: Maria Elettra Marconi, la figlia di Guglielmo, genio italiano e ... (Leggi la notizia)

ASCOLTI TV 6 OTTOBRE 2024: CENTO, LA ROSA DELLA VENDETTA, LE IENE, FAZIO, AMICI, DOMENICA IN - I. Gruppi R A I24H – xPT – x M E D I A S E T24H – xPT – x Uno Mattina in Famiglia – x Tg1 – x Uno Mattina in Famiglia – x Check Up – x A Sua Immagine – x Santa Messa – x Angelus – x Linea Verde – x + x Tg1 – x Pres. UN AZZARDO? Tg2 Mizar – x Radio2 Social Club: Il Meglio – x Pres. ... (Leggi la notizia)

Ascolti tv del 6 ottobre, Cento contro La rosa della vendetta - Una domenica all’insegna delle celebrazioni, quella di Rai1, che ha visto Carlo Conti al timone della serata dedicata ai festeggiamenti dei 100 anni della Radio. (Leggi la notizia)