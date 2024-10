Ilrestodelcarlino.it - Aquiloni a Cervia, torna anche in autunno il Festival Artevento

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Ravenna, 7 ottobre 2024 – Adall'11 al 22 ottobre l'edizione autunnale di, ilinternazionale dell'Aquilone, tra arte, didattica e intercultura. Un vero e proprio omaggio al Giappone con la mostra 'Il Giro del Mondo in 80', che celebra il gemellaggio tra il Museo dell'Aquilone e il Museo Tako-No Hakubutsukan di Tokyo e l'acquisizione dell'opera completa dell'aquilone tradizionale della Città di Nagoya. Con l'appuntamento autunnalevuole celebrare, in modo originale, lo spirito della giornata mondiale 'One Sky One World', che si svolge contemporaneamente in tutto il mondo nella seconda domenica di ottobre, invitando il pubblico "a diventare protagonista di una mobilitazione creativa e di un'azione collettiva spettacolare intorno al tema dell'aquilone, simbolo di libertà, pace, unione e sostenibilità".