Agente spara e uccide giovane a Crotone (Di lunedì 7 ottobre 2024) 17.35 Un poliziotto ha ucciso un giovane a Crotone, nel quartiere Lampanaro. Nella sparatoria, l'Agente è rimasto ferito in modo grave. I Carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dei fatti. La vittima faceva il pizzaiolo a Isola Capo Rizzuto. E' giunto cadavere all' ospedale. Non si sa se il poliziotto fosse in servizio quando ha ucciso il giovane.

