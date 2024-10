A Venezia le start up che rivoluzioneranno il futuro del turismo (Di lunedì 7 ottobre 2024) Piattaforme e applicazioni mobile che offrono servizi innovativi agli operatori del settore ed ai turisti, soluzioni specifiche per il turismo di montagna, per gli appassionati di golf, per il mondo dell’arte, tecnologie emergenti per gestire le esigenze dei passeggeri negli aeroporti, fino a Veneziatoday.it - A Venezia le start up che rivoluzioneranno il futuro del turismo Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Piattaforme e applicazioni mobile che offrono servizi innovativi agli operatori del settore ed ai turisti, soluzioni specifiche per ildi montagna, per gli appassionati di golf, per il mondo dell’arte, tecnologie emergenti per gestire le esigenze dei passeggeri negli aeroporti, fino a

Turismo - Venturini (assessore Venezia) : “Nel settore servono lavoratori e manager di qualità” - L’assessore: “Nella nostra città ci sono molti manager capaci, il turismo è cresciuto soprattutto in termini di qualità” “La grande sfida è la professionalità dei lavoratori e dei manager coinvolti nella filiera turistica. Per farlo non basta parlare di stipendio, […]. Parliamo di qualità nel ... (Sbircialanotizia.it)

Turismo - Venturini (assessore Venezia) : “Nel settore servono lavoratori e manager di qualità” - Per farlo non basta parlare di stipendio, ma bisogna ragionare anche di ulteriori voci di welfare come ad esempio il tema dell’abitare. Parliamo di qualità nel turismo ed è quindi importante avere lavoratori e dirigenti di qualità. (Adnkronos) – “La grande sfida è la professionalità dei lavoratori ... (Periodicodaily.com)

Turismo - Venturini (assessore Venezia) : "Nel settore servono lavoratori e manager di qualità" - Infine, un focus sul capoluogo Veneto: “A Venezia ci sono molti manager capaci, il turismo è cresciuto soprattutto in termini di qualità. - (Labitalia) - “La grande sfida è la professionalità dei lavoratori e dei manager coinvolti nella filiera turistica. Le grandi strutture hanno lavorato meglio ... (Liberoquotidiano.it)