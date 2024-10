7 ottobre: Netanyahu, obbligati a riportare a casa gli ostaggi (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ott. (LaPresse) – “Ricordiamo i nostri caduti, i nostri ostaggi, che siamo obbligati a riportare a casa, e i nostri eroi caduti per difendere la patria e il Paese”. Lo ha detto il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, commemorando l’attacco del 7 ottobre 2023 nel memoriale di Gerusalemme dedicato agli 87 israeliani (militari e civili)provenienti dalla ‘città santa’ morti nell’assalto condotto da Hamas. “Abbiamo attraversato un terribile massacro un anno fa, e ci siamo ribellati come popolo, come leoni”, ha aggiunto Netanyahu, citato da The Times of Israel. Lapresse.it - 7 ottobre: Netanyahu, obbligati a riportare a casa gli ostaggi Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ott. (LaPresse) – “Ricordiamo i nostri caduti, i nostri, che siamo, e i nostri eroi caduti per difendere la patria e il Paese”. Lo ha detto il premier israeliano, Benjamin, commemorando l’attacco del 72023 nel memoriale di Gerusalemme dedicato agli 87 israeliani (militari e civili)provenienti dalla ‘città santa’ morti nell’assalto condotto da Hamas. “Abbiamo attraversato un terribile massacro un anno fa, e ci siamo ribellati come popolo, come leoni”, ha aggiunto, citato da The Times of Israel.

La guerra in Libano riaccende le proteste delle famiglie degli ostaggi : “Netanyahu ha abbandonato i nostri ragazzi” - Saar, con una mossa inaspettata, ha dichiarato che rinuncia all’incarico. 000 israeliani si sono trovati a vivere sotto un pesante attacco di missili razzi e droni suicidi di Hezbollah, e le radio e le televisioni sono rimaste accese tutta la notte in moltissime case mentre giungevano le immagini. ... (Ilfattoquotidiano.it)

Mo : Netanyahu - 'nostri nemici pagheranno prezzo elevato in caso di aggressione' - "Siamo preparati a qualsiasi scenario, sia offensivo che difensivo", ha affermato il il primo ministro israeliano, cosa condivisa anche dal ministro della Difesa, Yoav Gallant, che ha sottolineato la capacità dell'Esercito sia per la difesa terrestre, che aerea, che per attaccare. . Lo ha ... (Iltempo.it)

Mo : Netanyahu - 'nostri nemici pagheranno prezzo elevato in caso di aggressione' - Lo ha dichiarato il premier israeliano Benjamin Netanyahu durante un discorso pronunciato ieri e pubblicato sul Times of Israel, aggiungendo che il Paese è "in una guerra su più fronti contro l'asse del male dell'Iran" e che Israele sta "colpendo con grande forza" le diverse milizie filo-iraniane ... (Liberoquotidiano.it)

Netanyahu,siamo obbligati a riportare indietro gli ostaggi - "Siamo obbligati a riportare indietro" gli ostaggi: lo dichiara il premier israeliano Benyamin Netanyahu nel primo anniversario della strage del 7 ottobre da parte di Hamas. (ANSA). (ANSA) ... (ansa.it)

Guerra Israele, l’ordine di Netanyahu a un anno dalla strage: «Prendiamo Sinwar» - Il cerchio si stringe attorno a Yahya Sinwar, e potrebbe chiudersi giusto in tempo per il primo anniversario del 7 Ottobre. Non c’è trofeo più prezioso per Netanyahu, da ... (ilmessaggero.it)

Guerra Israele, Iran a Netanyahu: non giocare col fuoco. Gallant: raid come a Beirut. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele, news. Nuovi raid a Beirut. Colpita moschea a Gaza: morti e feriti. LIVE ... (tg24.sky.it)