Vuelle, con Avellino arrivano i due punti tra gli applausi di oltre 4mila tifosi (Di domenica 6 ottobre 2024) Pesaro 6 ottobre 2024 - La Carpegna Prosciutto vede la luce solamente a due minuti dal termine contro la neopromossa Avellino. Ci vogliono un tiro da 3 di Imbrò prima e quindi una schiacciata in terzo tempo di Ahmad per mettere alle spalle la formazione campana. La gara si chiude con il punteggio di 82 a 77 per i padroni di casa davanti ad un pubblico di oltre 4mila persone. applausi per le due guardie, ma,in realtà a portare a casa la partita Avellino è stata sempre attaccata alle mutande di Pesaro è stato soprattutto Lombardi, l'ala grande che chiude con 28 punti con 8 su 11 da sotto e con un 4 su 4 dalla distanza. Il tutto arrotondato anche 8 rimbalzi. Il giocatore chiave di questo match perché Avellino non ha mai mollato la presa grazie soprattutto all'ex Mussini che ha chiuso con 22 punti con 3 su 7 da sotto e con 2 su 6 dalla distanza.

