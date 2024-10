Una domenica in compagnia della grande classica

(Di domenica 6 ottobre 2024) Un’intera giornata di musica al Teatro Mazzacorati 1763 di via Toscana. Sono infatti in programma ben tre concerti gratuiti organizzati da Succede solo a Bologna, dedicati alla musica. Il primo appuntamento è alle 11 con un concerto per clarinetto e pianoforte: il duo composto da Fabrizio Stella al clarinetto e da Giovana Ceranto al pianoforte propone un programma dedicato al clarinetto sia nell’ambito cameristico che solistico, dal Romantico alla musica del ‘900. Alle 17 è invece in programma il recital pianistico di Lorenzo Perrella, che affronta un percorso diacronico, partendo da un confronto tra due dei principali esponenti del genereForma Sonata in due secoli lontani ma affini tra loro, Haydn e Prokofiev, di cui viene proposta per entrambi i compositori l’ultima sonata per pianoforte composta in ordine cronologico. (Ilrestodelcarlino)