Ubriaco, guidava un autobus di linea: autista denunciato (Di domenica 6 ottobre 2024) Per il codice della strada gli autisti di autobus o di veicoli adibiti al trasporto di passeggeri con più di 8 posti a sedere devono mettersi alla guida con un tasso di alcol nel sangue pari a zero. Non è quello che si è verificato a Borgo Val di Taro dove, alcuni giorni fa, un autobus di linea è (Parmatoday) (Di domenica 6 ottobre 2024) Per il codice della strada gli autisti dio di veicoli adibiti al trasporto di passeggeri con più di 8 posti a sedere devono mettersi alla guida con un tasso di alcol nel sangue pari a zero. Non è quello che si è verificato a Borgo Val di Taro dove, alcuni giorni fa, undi

Paura in Valtaro: autista in stato di ebrezza guida a tutta velocità, fermato in strada dai carabinieri - Alcuni automobilisti in transito sulla strada che da Bedonia porta a Borgo Val di Taro, hanno segnalato con una buona dose di ansia un autobus di linea che a velocità sostenuta, invadendo più volte la ...(parma.repubblica)

Ancona, derubata dall'uomo di cui è innamorata: si ubriaca e va in agitazione al parcheggio dei bus - ANCONA - Un amore non corrisposto, forse. Con l'aggiunta di un furto subito. Sicuramente molto alcol bevuto. I poliziotti, nella serata di ieri, sono intervenuti nei pressi ...(corriereadriatico)

Frana sui binari della linea Roma Nord: bloccato treno carico di passeggeri - Frana sulla Roma nord, sui binari tra Vignanello e Corchiano in provincia di Viterbo. Molto probabilmente a causa del maltempo e soprattutto delle piogge di queste ore, una frana si è verificata sulla ...(romatoday)