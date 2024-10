Tunisia, il presidente Kais Saied arriva al seggio (Di domenica 6 ottobre 2024) (LaPresse) – Urne aperte dalle 8 alle 18 in Tunisia per le elezioni presidenziali. Quasi 10 milioni i cittadini chiamati al voto. Secondo gli analisti il presidente tunisino Kais Saied ha davanti a sé pochi ostacoli per ottenere la rielezione. A correre per la presidenza anche Zouhair Maghzaoui e Ayachi Zammel. Saied si è recato alle urne in mattinata nella capitale Tunisi. (Di domenica 6 ottobre 2024) (LaPresse) – Urne aperte dalle 8 alle 18 inper le elezioni presidenziali. Quasi 10 milioni i cittadini chiamati al voto. Secondo gli analisti iltunisinoha davanti a sé pochi ostacoli per ottenere la rielezione. A correre per la presidenza anche Zouhair Maghzaoui e Ayachi Zammel.si è recato alle urne in mattinata nella capitale Tunisi. (Lapresse)

La Tunisia blocca la vendita della storica rivista Jeune Afrique: è la prima volta dalla caduta dell’ex presidente Ben Ali - L’accusa mossa nei confronti dell’attuale capo di stato, in linea con quella che potrebbe essere definita come una svolta autoritaria, è quella di voler reprimere le voci dei dissidenti in vista delle elezioni. Il direttore del mensile ha inoltre fatto sapere di non aver ricevuto alcuna ... (Ilfattoquotidiano)

Tunisia, il presidente Saied ricorda che “lo Stato si amministra solo con leggi giuste ed eque” - Boukathir, durante il suo intervento alla cerimonia presieduta da Saied, ha rivelato che il ministero ha preparato una serie di misure che includono la creazione di nuovi istituti di istruzione superiore, la stesura di testi legislativi e lo stanziamento di importanti fondi finanziari per lo ... (Strumentipolitici)

Tunisia, il presidente Saied ricorda che "lo Stato si amministra solo con leggi giuste ed eque” - Il ministro ha detto anche che verrà istituito l’Istituto superiore di ingegneria digitale in Tunisia, in sostituzione dell’Istituto superiore di studi applicati, a partire dal nuovo anno scolastico. Una nuova Scuola superiore di scienze e tecnologie sanitarie A Gafsa è stata fondata la Scuola ... (Api.follow)