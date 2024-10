Torna Che tempo che fa Fazio in soccorso di Amadeus

(Di domenica 6 ottobre 2024) Salvate il soldato, scatta ildi Fabiooggi domenica 6 ottobre dalle 19,30 sul Nove la 22ma edizione di CheChe Fa. Accanto al presentatore ligure come al solito Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Tra gli ospiti della prima puntata ci sarà proprio, da poco approdato a Discovery con il game-show "Chissà chi è" i cui risultati in termini di ascolti non sono certo incoraggianti. Parliamo di share del 2.6% dell'ultima puntata mentre il suo ex programma Affari tuoi, condotto ora su Rai1 da Stefano De Martino, cresce e raggiunge il 26% Parabola diversa da quella dello stesso, anche lui passato dalla Rai al Nove ma con risultati più che positivi, e che stasera lo ospiterà al debutto del programma. (Iltempo)