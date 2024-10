“Strade a Imola, più controlli e manutenzione” (Di domenica 6 ottobre 2024) Imola, 6 ottobre 2024 – Strade, abbiamo un problema. Un tempo considerata un esempio di efficienza, oggi la manutenzione delle arterie di collegamento imolesi (da quelle principali a quelle del forese) rappresenta una grave criticità. I cittadini lo sentono molto da vicino. E lo mettono in cima alla lista delle contestazioni mosse al Comune. La situazione peggiore si registra molto probabilmente in zona industriale, dove il passaggio dei mezzi pesanti apre costantemente nuove buche. Ma problemi vengono segnalati con una certa frequenza, anche a causa del maltempo, pure nelle aree collinari; e più in generale si tratta di una criticità che accomuna l’intero territorio comunale. Le forze politiche di opposizione hanno più volte sottolineato come la situazione delle Strade della città rappresenti un fallimento dell’amministrazione. (Di domenica 6 ottobre 2024), 6 ottobre 2024 –, abbiamo un problema. Un tempo considerata un esempio di efficienza, oggi ladelle arterie di collegamento imolesi (da quelle principali a quelle del forese) rappresenta una grave criticità. I cittadini lo sentono molto da vicino. E lo mettono in cima alla lista delle contestazioni mosse al Comune. La situazione peggiore si registra molto probabilmente in zona industriale, dove il passaggio dei mezzi pesanti apre costantemente nuove buche. Ma problemi vengono segnalati con una certa frequenza, anche a causa del maltempo, pure nelle aree collinari; e più in generale si tratta di una criticità che accomuna l’intero territorio comunale. Le forze politiche di opposizione hanno più volte sottolineato come la situazione delledella città rappresenti un fallimento dell’amministrazione. (Ilrestodelcarlino)

