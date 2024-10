Sorpresi a scassinare i distributori arrestati due giovani

(Di domenica 6 ottobre 2024) Matelica (Macerata 6 ottobre 2024) – Duesono statinella notte dai carabinieri, che li hannoa forzare iautomatici dei giochi per bambini, portando via 350 euro. È accaduto a Matelica, dove i carabinieri della Stazione locale con i colleghi di quella di Valfornace hanno bloccato i due. Si tratta di romeni 25 e 35 anni, residenti uno in provincia di Macerata e l’altro in provincia di Perugia, accusati di furto aggravato. Durante un giro di controllo nella notte, al centro commerciale Oasi in località Brecce le pattuglie hanno sorpreso i due, impegnati atutti iautomatici. Alla vista dei carabinieri, i romeni hanno cercato di darsi alla fuga, uno dei due in particolare si è infilato tra le auto parcheggiate nei pressi del centro commerciale sperando di riuscire a nascondersi. Ma è stato subito rintracciato e fermato. (Ilrestodelcarlino)