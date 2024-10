Shakespeare, desiderio e gelosia nei sonetti riordinati (Di domenica 6 ottobre 2024) I lettori innamorati dei sonetti di Shakespeare (Sonnets) nell’edizione originaria dell’In-Quarto 1609 (Q1), curata probabilmente da Thomas Thorpe, uomo di teatro ed editore, dovranno affrontare la sconcertante novità del ritrovamento Shakespeare, desiderio e gelosia nei sonetti riordinati il manifesto. (Di domenica 6 ottobre 2024) I lettori innamorati deidi(Sonnets) nell’edizione originaria dell’In-Quarto 1609 (Q1), curata probabilmente da Thomas Thorpe, uomo di teatro ed editore, dovranno affrontare la sconcertante novità del ritrovamentoneiil manifesto. (Cms.ilmanifesto)

Shakespeare, desiderio e gelosia nei sonetti riordinati - Gran Bretagna (Alias Domenica) «Oh, come mi mancano le forze quando di te scrivo»; «Quanto dolce e bella tu fai la vergogna»... L’edizione Edmondson-Wells di «Tutti i sonetti»: traduzione e cura, Silv ...(ilmanifesto)

Giulio Cesare: Shakespeare e Wilcock - Scriveva Italo Calvino, presentando ai lettori dei primi anni Cinquanta le nuove traduzioni shakespeariane di Cesare Vico Ludovici per la Piccola Biblioteca Scientifico-Letteraria Einaudi, che Giulio ...(doppiozero)

Ecco 7 motivi per cui questo libro diventerà il tuo preferito - A quel punto, per me, Juan Filloy era già uno degli scrittori preferiti. E questi sono i 7 motivi per i quali, presto, prestissimo, diventerà anche il tuo.(esquire)

In auto per le strade di Novara: il nuovo spettacolo itinerante delle Notti di Cabiria - La performance, dal titolo "L'ordine delle cose", si svolgerà in quattro date diverse e ammette quattro spettatori per volta ...(lavocedinovara)

Patrizia Valduga, Premio Comisso alla carriera: «Il primo sonetto scritto per sedurre un professore di Ca’ Foscari» - «A otto anni avevo imparato a memoria, solo per il mio piacere, i versi di "Davanti a San Guido" di Carducci. La poesia è libertà» ...(corrieredelveneto.corriere)