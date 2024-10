Scomparso a Milano Davide Piccinali medico specializzando al San Raffaele L’appello di colleghi e familiari

(Di domenica 6 ottobre 2024) È svanito nel nulla dallo scorso 3 ottobre dopo avere concluso il suo turno all’ospedale Sandi, 39enne di Brescia ma residente nel capoluogo lombardo, è unall’ultimo anno di cardiochirurgia. Venerdì mattina inon l’hanno visto presentarsi al lavoro e hanno lanciato l’allarme. A denunciare la scomparsa sono stati la madre e il fratello. La Polizia di Stato è stata nell’appartamento cheha preso in affitto in via Clitumno, nei pressi di via Padova. Con le chiavi fornite dal proprietario dell’abitazione idi, accompagnati dagli agenti, sono entrati trovando le stanze in ordine e le luci accese ma del 39enne nessuna traccia. “Stiamo ricevendo diverse segnalazioni da parte di persone che dicono di aver incontrato, ma al momento non ci sono novità”, ha detto il fratello. (Ilfattoquotidiano)