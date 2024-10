Retegui e la legge dell’ex Ruggito Atalanta | cinquina

(Di domenica 6 ottobre 2024) di Fabrizio Carcano BERGAMO L’concede il bis: tre giorni dopo il 3-0 in casa dello Shakthar arriva un 5-1 rifilato al Genoa al Gewiss Stadium. Terzo risultato utile consecutivo per una Dea che, una volta terminato il rodaggio successivo ad un mercato molto invasivo, sta ritrovando la gamba, il ritmo e lo spirito cannibale della scorsa primavera, nonostante i tanti assenti (Djimsiti, Kossounou, Toloi, Brescianini, Ruggeri oltre a Scalvini e Scamacca) a costringere Gasperini ad accorgimenti tattici come l’arretramento di De Roon. Gara a senso unico complice le fragilità tattiche e caratteriali di un Grifone in caduta libera. (Sport.quotidiano)