Registro elettronico: la firma è un atto pubblico e i voti vanno inseriti subito. Se ho smarrito la password? Alcune indicazioni (Di domenica 6 ottobre 2024) Ogni giorno, i docenti devono firmare il Registro elettronico per confermare la presenza in classe. Oltre alla firma, devono registrare le assenze degli alunni, inclusi ritardi e uscite anticipate, gli argomenti trattati, i voti delle verifiche, note disciplinari e altre comunicazioni. La firma, ricordiamolo, è un atto pubblico e non può essere modificata. Qualsiasi alterazione successiva dei dati inseriti è considerata un falso. L'articolo Registro elettronico: la firma è un atto pubblico e i voti vanno inseriti subito. Se ho smarrito la password? Alcune indicazioni . (Orizzontescuola) (Di domenica 6 ottobre 2024) Ogni giorno, i docenti devonore ilper confermare la presenza in classe. Oltre alla, devono registrare le assenze degli alunni, inclusi ritardi e uscite anticipate, gli argomenti trattati, idelle verifiche, note disciplinari e altre comunicazioni. La, ricordiamolo, è une non può essere modificata. Qualsiasi alterazione successiva dei datiè considerata un falso. L'articolo: laè une i. Se hola

Rifiuti, per la tracciabilità si passa dal cartaceo al digitale con il registro elettronico nazionale - Il prossimo 15 dicembre partirà l’iscrizione al registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei Rifiuti (Rentri”), un primo passo verso una gestione più efficiente e moderna. Poi dal 13 febbraio 2025 entreranno in vigore i nuovi modelli di registro di carico e scarico dei Rifiuti e dei... (Palermotoday)

Registro elettronico, per Crepet è ansia da prestazione: “I genitori ossessionati dai voti distruggono la scuola” - L'articolo Registro elettronico, per Crepet è ansia da prestazione: “I genitori ossessionati dai voti distruggono la scuola” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. . Paolo Crepet lancia un nuovo affondo contro il Registro elettronico, accusandolo di alimentare un clima di ansia e ... (Orizzontescuola)

“Fuori i genitori dalla scuola”, l’appello di Morelli: “Il registro elettronico ha trasformato i giovani in automi fragili e incapaci di gestire le emozioni negative” - L'articolo “Fuori i genitori dalla scuola”, l’appello di Morelli: “Il registro elettronico ha trasformato i giovani in automi fragili e incapaci di gestire le emozioni negative” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. . Un esercito di genitori "sindacalisti" ha invaso le scuole, ... (Orizzontescuola)