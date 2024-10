Quando il paesaggio diventa arte Le sculture sonore del parco-museo

(Di domenica 6 ottobre 2024) Una mostra e un concerto in cui scopriree rari strumenti musicali a tastiera, con l’esecuzione di un repertorio pensato per esaltarne le particolarità, grazie al duo formato da un artista visivo, musicista e performer e da una pianista. E poi un laboratorio per creare opere di land art con materiali naturali, che resteranno poi visibili fino al loro disfacimento, e un altro in cui realizzare creature mostruose facendosi ispirare dai lavori di artisti come Spoerri, Dietman e Tinguely, oltre alle visite guidate a una collezione dimonumentali firmate da alcuni dei maggiori maestri del secondo ‘900. Sono gli eventi proposti da oggi e per tutto il mese, l’ultimo di apertura prima della lunga pausa invernale, dalRossini Art Site di Briosco. (Ilgiorno)