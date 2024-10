Podismo la sfida sulla distanza dei 10 km Corsa al titolo italiano Nestola tra le favorite

(Di domenica 6 ottobre 2024) L’attesa è finita, oggi Arezzo sarà la capitale del. In città si assegnano, infatti, i titoli italiani assolutidi 10 chilometri su strada grazie all’organizzazione della Polisportiva Policiano, in testa la famiglia Sinatti insieme alla Fidal nazionale e con il patrocinio del Comune di Arezzo, Provincia di Arezzo, Regione Toscana, Panathlon Club Arezzo e CSI Arezzo. Saranno assegnati anche i tricolori di società oltre ai titoli individuali assoluti, promesse, junior e allievi sia per il settore maschile che per quello femminile. Sono poco meno di 800 gli iscritti. Si comincia alle ore 14.30 con le allieve che correrannodi 6 Km, alle 15,30 gli allievi, alle 16 senior donne, promesse e junior e si chiude alle 17.15 uomini senior, promesse e junior, tutticlassicadei 10 km. (Sport.quotidiano)