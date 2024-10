Perché l’Iran ha attaccato (ancora) Israele: la “nuova equazione” del Medio Oriente (Di domenica 6 ottobre 2024) Ai funerali di Hassan Nasrallah, il leader di Hezbollah ucciso nei raid israeliani in Libano, l’ayatollah Ali Khamenei si è presentato con un fucile al fianco e ha minacciato il grande nemico. “L’attacco dell’Iran su Tel Aviv e Gerusalemme è stato legittimo, i missili che abbiamo lanciato sono la punizione minima“. La solita propaganda, certo, ma dietro le parole della Guida suprema si agita la questione della “nuova equazione” teorizzata da Teheran già ad aprile, all’epoca del primo attacco missilistico diretto contro lo Stato ebraico. Un’equazione che minaccia di cambiare l’equilibrio del Medio Oriente e che, in sostanza, coincide con il terzo principio della dinamica. Cosa vuole l’Iran e Perché fa la guerra a Israele L’attacco iraniano del 1° ottobre, esattamente come quello del 13 aprile, è stato letteralmente telefonato. (Di domenica 6 ottobre 2024) Ai funerali di Hassan Nasrallah, il leader di Hezbollah ucciso nei raid israeliani in Libano, l’ayatollah Ali Khamenei si è presentato con un fucile al fianco e ha minacciato il grande nemico. “L’attacco delsu Tel Aviv e Gerusalemme è stato legittimo, i missili che abbiamo lanciato sono la punizione minima“. La solita propaganda, certo, ma dietro le parole della Guida suprema si agita la questione della “” teorizzata da Teheran già ad aprile, all’epoca del primo attacco missilistico diretto contro lo Stato ebraico. Un’che minaccia di cambiare l’equilibrio dele che, in sostanza, coincide con il terzo principio della dinamica. Cosa vuolefa la guerra aL’attacco iraniano del 1° ottobre, esattamente come quello del 13 aprile, è stato letteralmente telefonato. (Quifinanza)

