Perché David Alonso è nato a Madrid ma è colombiano | alla scoperta del campione del mondo di Moto3

Una stagione memorabile.ha domiin lungo e in largo il Mondiale2024, festeggiando la certezza aritmetica del titolo con ben quattro GP d'anticipo grazie ad un ruolino di marcia devastante. 10 vittorie in 16 gare, soprattutto in una categoria come la, rappresentano un rendimento strepitoso e con pochi precedenti nella storia.il 25 aprile 2006 da madre colombiana e padre spagnolo,ha la doppia cittadinanza ma per la sua carriera sportiva ha scelto di rappresentare il Paese sudamericano.ha cominciato l'anno scorso il suo percorso a tempo pieno nel Motomondiale con alle spalle un percorso di tutto rispetto, essendosi imposto nell'European Talent Cup 2020 e nella Red Bull Rookies Cup 2021.