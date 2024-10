MotoGp Giappone: Bagnaia trionfa sul circuito di Motetgi e riapre la lotta iridata (Di domenica 6 ottobre 2024) Life&People.it La gara di MotoGp in Giappone a Motegi segna un’altra tappa della battaglia iridata fra Bagnaia e Martin: il successo di Pecco rende il finale di stagione emozionante ed indecifrabile. Francesco Bagnaia ha dominato con testa e talento, conquistando l’ottava vittoria stagionale, una prestazione impeccabile. Il campione del mondo in carica scatta perfettamente dalla prima fila e impone un ritmo insostenibile per tutta la gara, tagliando il traguardo davanti a Jorge Martin e Marc Marquez. Gp Giappone: gestione perfetta e ritmo infernale Sin dalla partenza, Bagnaia prende il comando con autorità, seguito da Pedro Acosta, affiancato alla prima curva. “Rookie maravilla“, però, vede il suo Gran Premio finire prematuramente al terzo giro: quando una caduta lo costringe ad dover abbandonare il sogno della prima vittoria nella classe regina. (Di domenica 6 ottobre 2024) Life&People.it La gara diina Motegi segna un’altra tappa della battagliafrae Martin: il successo di Pecco rende il finale di stagione emozionante ed indecifrabile. Francescoha dominato con testa e talento, conquistando l’ottava vittoria stagionale, una prestazione impeccabile. Il campione del mondo in carica scatta perfettamente dalla prima fila e impone un ritmo insostenibile per tutta la gara, tagliando il traguardo davanti a Jorge Martin e Marc Marquez. Gp: gestione perfetta e ritmo infernale Sin dalla partenza,prende il comando con autorità, seguito da Pedro Acosta, affiancato alla prima curva. “Rookie maravilla“, però, vede il suo Gran Premio finire prematuramente al terzo giro: quando una caduta lo costringe ad dover abbandonare il sogno della prima vittoria nella classe regina. (lifeandpeople)

MotoGp Giappone, Bagnaia trionfa e tallona Martin nel Mondiale - Martin scatta dall’undicesima posizione ed è bravissimo a risalire fino alla piazza d’onore: lo spagnolo non riesce mai ad insidiare il piemontese ma conquista un prezioso piazzamento e limita i danni nella corsa iridata. Bagnaia al via brucia Pedro Acosta, partito dalla pole, e prende ... (Seriea24)

Gp del Giappone di MotoGp, Bagnaia trionfa a Motegi: si porta a 10 punti da Martin in Classifica Iridata - it è su GOOGLE NEWS. Bastianini, terzo con 313 punti, è tallonato da Marquez, quarto a 311. Terzo posto per lo spagnolo Marc Marquez, in sella alla Ducati Gresini. Bagnaia al via brucia Pedro Acosta, partito dalla pole, e prende rapidamente il largo con un ritmo insostenibile per tutta la ... (Ilfaroonline)

MotoGp, Bagnaia "Qui in Giappone undici punti recuperati" - Ho fatto il mio massimo, cercando di gestire il vantaggio che avevo". L'italiano vince e riduce a 10 punti il gap dal suo rivale Martin MOTEGI (Giappone) - "Sono super felice, perché in questo weekend sono riuscito a guadagnare undici punti su Martin. Queste le parole di Francesco Bagnaia (Ducati ... (Ilgiornaleditalia)