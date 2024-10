Monaco: “Sinner e Alcaraz tirano un po’ più forte di Federer, Nadal e Djokovic. Bene la Davis all’antica” (Di domenica 6 ottobre 2024) Jannik Sinner ha vinto e convinto al debutto del Masters 1000 di Shanghai contro Taro Daniel, ma a tenere banco continuano ad essere le questioni relative al caso doping e al ricorso della WADA. Di questo e di molto altro si è parlato durante l’approfondimento TennisMania condotto da Dario Puppo che va in onda sul canale YouTube di OA Sport. Ospite fisso è Guido Monaco, commentatore per Eurosport, che ha espresso il suo parere sull’esordio di Sinner: “Si trovava molto Bene sulla palla di Daniel, non ha un ritmo alto il giapponese, questo gli ha permesso di colpire Bene e si è vista tutta la differenza di cilindrata. L’ho visto molto Bene e ancora in condizione“. Sul match di Bellucci contro Zverev: “Nel primo set ha giocato alla pari e quella del primo set può essere un’esperienza utile per il futuro, può fare scattare dei click. (Di domenica 6 ottobre 2024) Jannikha vinto e convinto al debutto del Masters 1000 di Shanghai contro Taro Daniel, ma a tenere banco continuano ad essere le questioni relative al caso doping e al ricorso della WADA. Di questo e di molto altro si è parlato durante l’approfondimento TennisMania condotto da Dario Puppo che va in onda sul canale YouTube di OA Sport. Ospite fisso è Guido, commentatore per Eurosport, che ha espresso il suo parere sull’esordio di: “Si trovava moltosulla palla di Daniel, non ha un ritmo alto il giapponese, questo gli ha permesso di colpiree si è vista tutta la differenza di cilindrata. L’ho visto moltoe ancora in condizione“. Sul match di Bellucci contro Zverev: “Nel primo set ha giocato alla pari e quella del primo set può essere un’esperienza utile per il futuro, può fare scattare dei click. (Oasport)

