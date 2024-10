Meteo | in Toscana nuova fase di forte maltempo Poi arriva l’ottobrata Ecco quando torna il caldo

(Di domenica 6 ottobre 2024) Firenze, 6 ottobre 2024 – Un mese d’ottobre davvero ballerino caratterizzato dainterrotto da qualche sporadica giornata di sole. Altrettanto altalenanti le temperature, spesso sotto la media del periodo. Insomma l’autunno ha fatto davvero sul serio in, è entrato davvero a gamba tesa come del resto in tutta la Penisola.martedì 8 ottobre? PrevisioniinDopo questo weekend che ha visto un break dal, seconde le previsioni del CentroItaliano, è in arrivo già da inizio settimana unaperturbazione. Da lunedì 7 ottobre, dunque, tornerà qualche pioggia in seguito a una circolazione atlantica che insisterà sull'Europa. (Lanazione)