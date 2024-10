Metaphor: ReFantazio, ATLUS chiede ai fan di non fare spoiler per non fare arrabbiare Gallica (Di domenica 6 ottobre 2024) Quando manca sempre meno al lancio ufficiale di Metaphor: ReFantazio, ATLUS ha condiviso un nuovo messaggio dove ha chiesto ai fan di non fare spoiler, evitando in questo modo di danneggiare l’esperienza degli altri giocatori e di non far arrabbiare uno dei personaggi più importanti dell’opera: Gallica! Lo studio giapponese ha deciso di condividere questo messaggio effettuando anche una sorta di ricatto decisamente simpatico, affermando con fare ironico che in caso di spoiler gli utenti faranno arrabbiare Gallica, iconico personaggio decisamente dell’atteso JRPG. Leggiamo qui di seguito la vera e propria esortazione che ATLUS ha deciso di fare ai giocatori in queste ore attraverso i propri canali social: “A Gallica non piacciono gli spoiler. (Game-experience) (Di domenica 6 ottobre 2024) Quando manca sempre meno al lancio ufficiale diha condiviso un nuovo messaggio dove ha chiesto ai fan di non, evitando in questo modo di danneggiare l’esperienza degli altri giocatori e di non faruno dei personaggi più importanti dell’opera:! Lo studio giapponese ha deciso di condividere questo messaggio effettuando anche una sorta di ricatto decisamente simpatico, affermando conironico che in caso digli utenti faranno, iconico personaggio decisamente dell’atteso JRPG. Leggiamo qui di seguito la vera e propria esortazione cheha deciso diai giocatori in queste ore attraverso i propri canali social: “Anon piacciono gli

Atlus chiede di non fare spoiler su Metaphor: ReFantazio, a Gallica non piacciono - Atlus ha chiesto ai giocatori di Metaphor: ReFantazio di limitate gli spoiler in rete in vista del lancio del nei negozi fissato alla prossima settimana.(multiplayer)

Metaphor: ReFantazio è il gioco più atteso di ottobre - Nonostante ottobre si prospetti un mese veramente ricco di nuove uscite, la maggior parte dei lettori e dei redattori di Multiplayer.it punta su Metaphor: ReFantazio come gioco più atteso.(multiplayer)

Confermata la lunghezza di Metaphor: ReFantazio: longevità a 3 cifre! - Persona 5 Di giochi che cercano in ogni modo di fare minutaggio, ne esistono a iosa ... E adesso che dagli stessi creatori sta per arrivare Metaphor: ReFantazio, in tanti si sono interrogati sulla ...(player)

È apparsa in alcuni paesi una gigantesca demo da 60 GB di Metaphor: ReFantazio, pronta a offrire un'esperienza straordinaria - Metaphor: ReFantazio , il nuovo JRPG dei creatori di Persona 5 all'interno di Atlus, verrà lanciato l'11 ottobre su PS5, PS4, Xbox Series X e PC, ma una demo è in fase di lancio... Ed è enorme. Come n ...(gamereactor)

Metaphor: ReFantazio, collaborazione tra SEGA e Haas F1 - Nonostante ci sia giunto soltanto oggi il comunicato ufficiale, per il gran premio di Formula 1 disputato nella giornata di ieri, è stata stretta una collaborazione tra SEGA e il team della ...(q-gin.info)